«Ливерпуль» в переигровке одолел «Плимут»

Футболисты «Плимута» в переигровке 1/32 финала Кубка Англии дома уступили «Ливерпулю».

Встреча, прошедшая в среду в Плимуте на стадионе «Хоум Парк», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 18-й минуте точный удар в их составе нанес Лукас Лейва. На 87-й минуте нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги не реализовал пенальти.

Напомним, что первый матч соперников, прошедший в Ливерпуле 8 января, завершился без забитых мячей – 0:0.

Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где его соперником станет Вулверхэмптон.