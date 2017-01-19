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«Ливерпуль» в переигровке одолел «Плимут»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Плимута» в переигровке 1/32 финала Кубка Англии дома уступили «Ливерпулю».

Встреча, прошедшая в среду в Плимуте на стадионе «Хоум Парк», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 18-й минуте точный удар в их составе нанес Лукас Лейва. На 87-й минуте нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги не реализовал пенальти.

Напомним, что первый матч соперников, прошедший в Ливерпуле 8 января, завершился без забитых мячей – 0:0.

Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где его соперником станет Вулверхэмптон.

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