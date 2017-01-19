«Лацио» обыграл «Дженоа» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Футболисты римского «Лацио» в матче 1/8 финала Кубка Италии
переиграли «Дженоа».
Встреча, прошедшая в среду в Риме на Олимпийском стадионе,
завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе по голу забили Филип
Джорджевич, Уэсли Худт, Сергей Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле. При этом на
28-й минуте Фелипе Андерсон не реализовал пенальти. У гостей отличились
Маурисио Пинилья и Горан Пандев.
Таким образом, «Лацио» вышел в четвертьфинал Кубка Италии,
где сыграет с миланским «Интером». Эта встреча пройдет 31 января.
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