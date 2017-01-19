«Лацио» обыграл «Дженоа» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Футболисты римского «Лацио» в матче 1/8 финала Кубка Италии переиграли «Дженоа».

Встреча, прошедшая в среду в Риме на Олимпийском стадионе, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе по голу забили Филип Джорджевич, Уэсли Худт, Сергей Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле. При этом на 28-й минуте Фелипе Андерсон не реализовал пенальти. У гостей отличились Маурисио Пинилья и Горан Пандев.

Таким образом, «Лацио» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет с миланским «Интером». Эта встреча пройдет 31 января.