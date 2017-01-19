Мадридский «Реал» дома проиграл «Сельте»
Футболисты «Реала» в первом матче четвертьфинального
противостояния Кубка Испании проиграли «Сельте» из Виго.
Встреча, прошедшая в среду в Мадриде на стадионе «Сантьяго
Бернабеу», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый тайм завершился
без забитых мячей. На 64-й минуте отличился нападающий «Сельты» Яго Аспас. На
69-й минуте защитник хозяев Марсело восстановил равенство в счете. Победный мяч
для гостей на 70-й минуте провел Хонни Кастро.
Ответный матч соперников пройдет в Виго 25 января и начнется в 23:15 по московскому времени.
Матч
Голы
Аспас 64 (0:1). Марсело 69 (1:1). Кастро 70 (1:2).
Состав
Реал: Касилья, Данило (Бензема, 80), Рамос, Марсело, Варан, Кроос, Каземиро, Васкес (Ковачич, 71), Асенсио (Мората, 53), Модрич, Роналду
Сельта: Альварес, Кабрал, Мальо, Кастро, Ронкалья, Васс (Гуидетти, 89), Диас М., Радойя, Эрнандес, Бонгонда (Систо, 87), Аспас (Гомес, 82)
Предупреждения:
Рамос, 6 - Диас М., 42; Эрнандес, 45
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
18 января 23:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция