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Мадридский «Реал» дома проиграл «Сельте»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Реала» в первом матче четвертьфинального противостояния Кубка Испании проиграли «Сельте» из Виго.

Встреча, прошедшая в среду в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый тайм завершился без забитых мячей. На 64-й минуте отличился нападающий «Сельты» Яго Аспас. На 69-й минуте защитник хозяев Марсело восстановил равенство в счете. Победный мяч для гостей на 70-й минуте провел Хонни Кастро.

Ответный матч соперников пройдет в Виго 25 января и начнется в 23:15 по московскому времени.

Матч

Реал - Сельта - 1:2 (0:0)

Голы

Аспас 64 (0:1). Марсело 69 (1:1). Кастро 70 (1:2).

Состав

Реал: Касилья, Данило (Бензема, 80), Рамос, Марсело, Варан, Кроос, Каземиро, Васкес (Ковачич, 71), Асенсио (Мората, 53), Модрич, Роналду

Сельта: Альварес, Кабрал, Мальо, Кастро, Ронкалья, Васс (Гуидетти, 89), Диас М., Радойя, Эрнандес, Бонгонда (Систо, 87), Аспас (Гомес, 82)

Предупреждения:

Рамос, 6 - Диас М., 42; Эрнандес, 45

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

18 января 23:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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