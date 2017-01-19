Мадридский «Реал» дома проиграл «Сельте»

Футболисты «Реала» в первом матче четвертьфинального противостояния Кубка Испании проиграли «Сельте» из Виго.

Встреча, прошедшая в среду в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый тайм завершился без забитых мячей. На 64-й минуте отличился нападающий «Сельты» Яго Аспас. На 69-й минуте защитник хозяев Марсело восстановил равенство в счете. Победный мяч для гостей на 70-й минуте провел Хонни Кастро.

Ответный матч соперников пройдет в Виго 25 января и начнется в 23:15 по московскому времени.