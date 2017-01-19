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«Зенит» одолел «Фридрихсхафен», одержав третью победу подряд в ЛЧ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты казанского «Зенита» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли немецкий «Фридрихсхафен».

Встреча, прошедшая в среду в Германии, завершилась победой подопечных Владимира Алекно в четырех партиях – 3:1 (25:13, 23:25, 25:13, 25:21). Матч продолжался менее двух часов.

Таким образом, «Зенит» одержал третью победу подряд, набрал девять очков и упрочил единоличное лидерство в группе. У немецкой команды осталось три очка.

31 января в матче четвертого тура эти соперники сыграть вновь, но в Казани.

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