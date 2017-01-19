«Зенит» одолел «Фридрихсхафен», одержав третью победу подряд в ЛЧ
Волейболисты казанского «Зенита» в гостевом матче третьего
тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли немецкий «Фридрихсхафен».
Встреча, прошедшая в среду в Германии, завершилась победой
подопечных Владимира Алекно в четырех партиях – 3:1 (25:13, 23:25, 25:13,
25:21). Матч продолжался менее двух часов.
Таким образом, «Зенит» одержал третью победу подряд, набрал
девять очков и упрочил единоличное лидерство в группе. У немецкой команды
осталось три очка.
31 января в матче четвертого тура эти соперники сыграть
вновь, но в Казани.
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