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«Саутгемптон» в переигровке вырвал победу у «Норвича»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Саутгемптона» в переигровке 1/32 финала Кубка Англии переиграли «Норвич».

Встреча, прошедшая в среду в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В компенсированное ко второму тайму время отличился Шейн Лонг.

Таким образом, «Саутгемптон» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где сыграет с лондонским «Арсеналом».

Напомним, что первый матч соперников, прошедший в Норидже 7 января, завершился вничью – 2:2.

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