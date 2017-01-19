«Саутгемптон» в переигровке вырвал победу у «Норвича»

Футболисты «Саутгемптона» в переигровке 1/32 финала Кубка Англии переиграли «Норвич».

Встреча, прошедшая в среду в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В компенсированное ко второму тайму время отличился Шейн Лонг.

Таким образом, «Саутгемптон» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где сыграет с лондонским «Арсеналом».

Напомним, что первый матч соперников, прошедший в Норидже 7 января, завершился вничью – 2:2.