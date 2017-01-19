«Саутгемптон» в переигровке вырвал победу у «Норвича»
Футболисты «Саутгемптона» в переигровке 1/32 финала Кубка
Англии переиграли «Норвич».
Встреча, прошедшая в среду в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри»,
завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В компенсированное ко второму тайму
время отличился Шейн Лонг.
Таким образом, «Саутгемптон» вышел в 1/16 финала Кубка
Англии, где сыграет с лондонским «Арсеналом».
Напомним, что первый матч соперников, прошедший в Норидже 7
января, завершился вничью – 2:2.
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