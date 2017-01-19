«Белогорье» на выезде уступило «Перудже» в матче ЛЧ
Волейболисты «Белогорья» в гостевом матче третьего тура
группового этапа Лиги чемпионов проиграли итальянской «Перудже».
Встреча, прошедшая в среду в Италии, завершилась победой хозяев
паркета в пяти партиях – 3:2 (11:25, 25:14, 31:29, 18:25, 15:13). Матч
продолжался более двух часов.
Таким образом, итальянский клуб одержал третью победу
подряд, набрал восемь очков и упрочил единоличное лидерство в группе. У российской
команды стало шесть очков. Она идет второй.
31 января в матче четвертого тура эти соперники сыграть
вновь, но в Белгороде.
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