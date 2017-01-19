«Белогорье» на выезде уступило «Перудже» в матче ЛЧ

Волейболисты «Белогорья» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов проиграли итальянской «Перудже».

Встреча, прошедшая в среду в Италии, завершилась победой хозяев паркета в пяти партиях – 3:2 (11:25, 25:14, 31:29, 18:25, 15:13). Матч продолжался более двух часов.

Таким образом, итальянский клуб одержал третью победу подряд, набрал восемь очков и упрочил единоличное лидерство в группе. У российской команды стало шесть очков. Она идет второй.

31 января в матче четвертого тура эти соперники сыграть вновь, но в Белгороде.