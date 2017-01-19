Поражение «Реала», ничья «Зенита» и «нейтральный» Шубенков. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра четверга.

1. Футболисты «Реала» в первом матче четвертьфинального противостояния Кубка Испании проиграли «Сельте» – 1:2. На 64-й минуте отличился нападающий «Сельты» Яго Аспас. На 69-й минуте защитник хозяев Марсело восстановил равенство в счете. Победный мяч для гостей на 70-й минуте провел Хонни. Ответный матч соперников пройдет в Виго 25 января.

2. Хоккеисты московского «Динамо» одержали минимальную победу над земляками из ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ – 1:0. Единственный гол в матче на 27-й минуте забил Алексей Терещенко. Вратарь бело-голубых Александр Еременко отразил 44 броска по своим воротам и провел девятый матч «на ноль» в сезоне.

3. Чемпион мира 2015 года в беге с барьерами Сергей Шубенков подал документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций для участия в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. «Я понимаю, что это меня не красит, но я принял для себя решение, что буду соревноваться как нейтральный атлет. Для меня это единственная возможность выезжать на международные старты», - сказал Шубенков.

4. Футболисты «Плимута» в переигровке 1/32 финала Кубка Англии дома уступили «Ливерпулю» - 0:1. На 18-й минуте точный удар в составе гостей нанес Лукас Лейва, а на 87-й минуте Дивок Ориги не смог реализовать пенальти. «Ливерпуль» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где его соперником станет Вулверхэмптон.

5. Футболисты «Зенита» сыграли вничью с венгерским «Видеотоном» в контрольном матче на сборе в Дубае – 1:1. В составе российского клуба отличился Александр Кокорин. На 67-й минуте новичок петербуржцев вратарь Андрей Лунев отразил пенальти.

6. Российский тренер Валерий Непомнящий принял предложение стать директором департамента сборных команд РФС. «Предложение на должность директора департамента сборных команд РФС поступило в начале декабря, но пока вопрос в стадии решения. Дал ли я согласие? Да, конечно», - сказал Непомнящий.

7. Семья аргентинского футболиста Лионеля Месси заявила, что это интервью изданию Coach полностью вымышлено. На сайте журнала это интервью удалено, а также указано, что издание будет проверять его подлинность. Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует продлить контракт с Месси до конца января. До этого была информация, что игрок сборной Аргентины принял решение покинуть сине-гранатовых, а английские СМИ утверждают, что «Манчестер Сити» готов выложить за него 100 млн фунтов.

8. Российский хоккеист Клим Костин является фаворитом предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги среди игроков, представляющих страны не Северной Америки. 17-летний Клим Костин выступает за московское «Динамо». В текущем сезоне он провел восемь матчей за «Динамо», очков в его активе нет, показатель полезности – «плюс один».

9. В центральном матче 13-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд московское «Динамо» в гостях обыграло казанских одноклубниц – 3:2 (24:26, 25:13, 25:19, 18:25, 15:11). Матч продолжался почти два с половиной часа. Московский клуб набрал 31 очко, сохранил за собой второе место в турнирной таблице, но сократил отставание до трех очков от казанской команды.

10. В Австралии продолжается первый в сезоне турнир из серии «Большого шлема» - Australian Open. В ночь на четверг проходят матчи второго круга одиночного разряда у женщин. Так, в следующий раунд борьбы сумели пробиться россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, а Анна Блинкова не устояла перед пятой сеяной Каролиной Плишковой.

Цитата дня: «Не считаю, что «Сталь» - это шаг назад» (Леонид Кучук).

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