Блинкова проиграла Каролине Плишковой во втором круге Australian Open
Российская теннисистка Анна Блинкова в матче второго круга
первого в сезоне турнира «Большого шлема» - Australian Open проиграла пятой
сеяной на турнире чешке Каролине Плишковой.
Встреча, прошедшая в ночь на четверг, завершилась победой
Плишковой в двух партиях – 6:0, 6:2. Матч продолжался 62 минуты.
Следующей соперницей Плишковой будет сильнейшая в противостоянии Елена Остапенко (Латвия) – Юлия Путинцева (Казахстан).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Плишкова К. (Чехия) - Блинкова А. (Россия) - 6:0, 6:2 19 января 03:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Плишкова К. (Чехия) - Блинкова А. (Россия) - 6:0, 6:2
19 января 03:00, , Онлайн-трансляция
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