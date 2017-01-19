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Блинкова проиграла Каролине Плишковой во втором круге Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Анна Блинкова в матче второго круга первого в сезоне турнира «Большого шлема» - Australian Open проиграла пятой сеяной на турнире чешке Каролине Плишковой.

Встреча, прошедшая в ночь на четверг, завершилась победой Плишковой в двух партиях – 6:0, 6:2. Матч продолжался 62 минуты.

Следующей соперницей Плишковой будет сильнейшая в противостоянии Елена Остапенко (Латвия) – Юлия Путинцева (Казахстан).

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг

Матч

Плишкова К. (Чехия) - Блинкова А. (Россия) - 6:0, 6:2

Место и дата

19 января 03:00, , Онлайн-трансляция


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