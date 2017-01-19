Макарова на отказе Эррани вышла в третий круг Australian Open
Российская теннисистка Екатерина Макарова в матче второго
круга первого в сезоне турнира «Большого шлема» - Australian Open преодолела
сопротивление итальянки Сары Эррани.
Встреча, прошедшая в ночь на четверг, завершилась победой россиянки
– 6:2, 3:2. Во второй партии при счете 2:3 итальянка отказалась от дальнейшего
продолжения борьбы.
Следующей соперницей Макаровой будет сильнейшая в противостоянии Доминика Цибулкова (Словакия) – Се Шувэй (Китайский Тайбей).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Матч
Эррани С. (Италия) - Макарова Е. (Россия) - 2:6, 2:3 Отказ
Место и дата
19 января 03:00, , Онлайн-трансляция
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