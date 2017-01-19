Голевой пас Бурмистрова не помог «Аризоне» в матче с «Виннипегом»

Хоккеисты «Виннипега» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Аризону».

Встреча, прошедшая в Виннипеге на льду «Эм-Ти-Эс-центра», завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Джошуа Моррисси, Блейк Уилер, Эндрю Копп, Йоэль Армиа, Джейкоб Троуба и Николай Элерс. У гостей отличились Джош Джурис, Оливер Экман-Ларссон и Джейкоб Чикран.

Российский нападающий «Аризоны» Александр Бурмистров отыграл 21 минуту, нанес два броска, применил два силовых приема, дважды заблокировал бросок соперника, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Виннипег» 22 января в 00:00 (мск) примет «Сент-Луис», а «Аризона» 20 января в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Миннесотой».