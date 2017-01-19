Голевой пас Бурмистрова не помог «Аризоне» в матче с «Виннипегом»
Хоккеисты «Виннипега» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Аризону».
Встреча, прошедшая в Виннипеге на льду «Эм-Ти-Эс-центра»,
завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили
Джошуа Моррисси, Блейк Уилер, Эндрю Копп, Йоэль Армиа, Джейкоб Троуба и Николай
Элерс. У гостей отличились Джош Джурис, Оливер Экман-Ларссон и Джейкоб Чикран.
Российский нападающий «Аризоны» Александр Бурмистров отыграл
21 минуту, нанес два броска, применил два силовых приема, дважды заблокировал
бросок соперника, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс
один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Виннипег» 22 января в 00:00 (мск) примет «Сент-Луис», а «Аризона» 20 января в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Миннесотой».
Матч
Виннипег - Аризона - 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)
Голы:
Джурис (Круз), 2:49 (0:1). Литтл (Моррисси, Бафлин), 3:36 (1:1). Экман-Ларссон (Доун), 8:50 (1:2 - бол.). Уилер (Литтл, Перро), 23:03 (2:2). Копп (Торберн, Петан), 24:42 (3:2). Армиа (Бафлин, Маттиас), 32:49 (4:2). Троуба (Стэффорд, Шейфли), 47:42 (5:2). Элерс (Постма), 48:59 (6:2). Чикран (Врбата, Бурмистров), 54:42 (6:3).
Место и дата
19 января 03:30, МТС Центр, Онлайн-трансляция