«Монреаль» проиграл «Питтсбургу», Емелин и Малкин отдали по голевому пасу
Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Питтсбургу».
Встреча, прошедшая в Монреале на льду арены «Белл-центра»,
завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Иан
Коул, Эрик Фер, Джейк Гюнцель и Олли Мяяття. У хозяев отличился Свен
Андригетто.
Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на
льду 16 минут, применил два силовых приема, один раз заблокировал бросок
соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус
два».
Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду
22 минуты, нанес один бросок, отдал голевой пас, применил четыре силовых
приема, заблокировал один бросок, окончив матч с показателем полезности «плюс
один».
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на
льду 19 минут, нанес один бросок, отдал голевой пас, дважды заблокировал броски
соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс два».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Монреаль» 21 января в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Нью-Джерси», а «Питтсбург» 21 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Каролиной».