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«Монреаль» проиграл «Питтсбургу», Емелин и Малкин отдали по голевому пасу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Питтсбургу».

Встреча, прошедшая в Монреале на льду арены «Белл-центра», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Иан Коул, Эрик Фер, Джейк Гюнцель и Олли Мяяття. У хозяев отличился Свен Андригетто.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду 16 минут, применил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус два».

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду 22 минуты, нанес один бросок, отдал голевой пас, применил четыре силовых приема, заблокировал один бросок, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 19 минут, нанес один бросок, отдал голевой пас, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Монреаль» 21 января в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Нью-Джерси», а «Питтсбург» 21 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Каролиной».

Матч

Монреаль - Питтсбург - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы:

Коул (Малкин, Хорнквист), 14:52 (0:1). Фер (Куниц, Уилсон), 25:19 (0:2). Гентзел (Хорнквист, Гонс), 37:38 (0:3). Андригетто (Емелин, Лехконен), 38:11 (1:3). Мяяття (Шири), 55:36 (1:4).

Место и дата

19 января 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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