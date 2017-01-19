«Монреаль» проиграл «Питтсбургу», Емелин и Малкин отдали по голевому пасу

Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Питтсбургу».

Встреча, прошедшая в Монреале на льду арены «Белл-центра», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Иан Коул, Эрик Фер, Джейк Гюнцель и Олли Мяяття. У хозяев отличился Свен Андригетто.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду 16 минут, применил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус два».

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду 22 минуты, нанес один бросок, отдал голевой пас, применил четыре силовых приема, заблокировал один бросок, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 19 минут, нанес один бросок, отдал голевой пас, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Монреаль» 21 января в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Нью-Джерси», а «Питтсбург» 21 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Каролиной».