Веснина вышла в третий круг Australian Open
Российская теннисистка Елена Веснина в матче второго круга
первого в сезоне турнира «Большого шлема» - Australian Open переиграла Мэнди
Минеллу из Люксембурга.
Встреча, прошедшая в ночь на четверг, завершилась победой россиянки
в двух партиях – 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 82 минуты.
Следующей соперницей россиянки будет сильнейшая в противостоянии Дженнифер Брэйди (США) – Хитер Уотсон (Великобритания).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Матч
Веснина Е. (Россия) - Минелла М. (Люксембург) - 6:3, 6:3
Место и дата
19 января 05:00, , Онлайн-трансляция
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