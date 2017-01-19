«Детройт» в серии буллитов дожал «Бостон»
Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Бостон».
Встреча, прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены»,
завершилась в серии буллитов со счетом 6:5 в пользу хозяев. В их составе по
шайбе забросили Дилан Ларкин, Ксавье Уэлле, Андреас Атанасью, Томаш Татар и
Густав Нюквист, а Франс Нильсен стал автором победного буллита. У гостей
отличились Брэндон Карло, Патрис Бержерон и Адам Маккуэйд, а Фрэнк Ватрано
оформил дубль.
Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на
льду 19 минут, нанес один бросок, применил один силовой прием, один раз
заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс два».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 21 января в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Баффало», а «Бостон» 21 января в 04:00 (мск) примет «Чикаго».
Матч
Детройт - Бостон - 6:5 Б. (1:4, 3:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Ватрано (Бержерон, МакКуэйд), 0:44 (0:1). Карло (Бержерон, Маршанд), 2:27 (0:2 - мен.). Ватрано (Бэкес, Спунер), 8:50 (0:3 - бол.). Ларкин (Татар, Шихэн), 15:32 (1:3). Бержерон (Маршанд, Крюг), 19:01 (1:4 - бол.). Оуллет 24:21 (2:4). Атанасиу (Грин, Ванек), 29:54 (3:4). Татар 34:36 (4:4). МакКуэйд (Крейчи), 34:57 (4:5). Нюквист (Татар, Ларкин), 56:56 (5:5).
Победный буллит:
Нильсен - 6:5.
Место и дата
19 января 04:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция