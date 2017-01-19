«Детройт» в серии буллитов дожал «Бостон»

Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Бостон».

Встреча, прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены», завершилась в серии буллитов со счетом 6:5 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Дилан Ларкин, Ксавье Уэлле, Андреас Атанасью, Томаш Татар и Густав Нюквист, а Франс Нильсен стал автором победного буллита. У гостей отличились Брэндон Карло, Патрис Бержерон и Адам Маккуэйд, а Фрэнк Ватрано оформил дубль.

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду 19 минут, нанес один бросок, применил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 21 января в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Баффало», а «Бостон» 21 января в 04:00 (мск) примет «Чикаго».