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Алексей Сорокин: У ФИФА нет претензий к ходу подготовки Кубка конфедераций

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Генеральный директор «Оргкомитета Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, как проходит подготовка к Кубку конфедераций, который состоится летом этого года в России.

- Подготовка к Кубку конфедераций идет ритмично. Конец декабря подарил хорошую новость в виде сдачи стадиона в Санкт-Петербурге. Недавно прошло заседание совета ФИФА, на котором еще раз было подчеркнуто, что у этой организации нет никаких претензий к ходу подготовки к турниру, - сказал Сорокин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Российская команда сыграет в группе А со сборными Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).  

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