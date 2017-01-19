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Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира в Антерсельве

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

С 19 по 22 января в Антерсельве пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону.

Этап откроют две индивидуальные гонки. 19 января на старт выйдут женщины, 20 января - мужчины. Начало трансляций в 16:15 мск.

21 января, в субботу, состоятся две гонки - масс-старт у женщин и эстафета у мужчин. 22 января, наоборот, пройдет мужской масс-старт и женская эстафета.

Расписание трансляций

Антхольц-Антерсельва, Италия

Шестой этап Кубка мира

19 января 

16:15 мск - индивидуальная гонка (женщины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:05 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»

20 января

16:15 мск - индивидуальная гонка (мужчины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:05 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»

21 января

15:30 мск - масс-старт (женщины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (15:30 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт» 

17:15 мск - эстафета (мужчины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (17:10 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт» 

22 января

13:00 мск - масс-старт (мужчины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (12:50 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт» 

16:45 мск - эстафета (женщины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:40 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт» 

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