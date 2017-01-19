Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира в Антерсельве
С 19 по 22 января в Антерсельве пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону.
Этап откроют две индивидуальные гонки. 19 января на старт выйдут женщины, 20 января - мужчины. Начало трансляций в 16:15 мск.
21 января, в субботу, состоятся две гонки - масс-старт у женщин и эстафета у мужчин. 22 января, наоборот, пройдет мужской масс-старт и женская эстафета.
Расписание трансляций
Антхольц-Антерсельва, Италия
Шестой этап Кубка мира
19 января
16:15 мск - индивидуальная гонка (женщины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:05 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
20 января
16:15 мск - индивидуальная гонка (мужчины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:05 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
21 января
15:30 мск - масс-старт (женщины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (15:30 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
17:15 мск - эстафета (мужчины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (17:10 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
22 января
13:00 мск - масс-старт (мужчины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (12:50 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
16:45 мск - эстафета (женщины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:40 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
Раздел биатлона на «Советском спорте» ЗДЕСЬ