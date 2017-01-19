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«Арсенал» пытался за счет Санчеса приобрести Пьянича

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб лондонского «Арсенала» планировал приобрести полузащитника «Ромы» Миралема Пьянича. Об этом сообщает издание Tuttosport.

Согласно информации источника, английский клуб вел переговоры о трансфере боснийца минувшим летом и готов был задействовать в этой сделке нападающего Алексиса Санчеса. 

Напомним, что Пьянич в конечном итоге стал футболистом «Ювентуса», пополнив ряды туринского клуба за 32 млн евро.

Сейчас, как сообщают СМИ, «Арсенал» ведет переговоры с Санчесом о продлении контракта.

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