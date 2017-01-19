Роман Гутцайт: У королевского Мадрида все с размахом
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Гутцайт поделился мнением о выступлении мадридского «Реала», который накануне потерпел второе поражение в этом сезоне.
Напомним, подопечные Зинедина Зидана уступили со счетом 1:2 «Сельте» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании, а ранее «сливочные» проиграли «Севилье» в матче национального первенства (1:2).
«У королевского Мадрида все с размахом: не проигрывать? Так 40 матчей. Уступать? Так пару раз подряд!», – написал Гутцайт на своей странице в Twitter.
«Реал» продолжает лидировать в таблице Примеры, набрав после 17-ти туров 40 очков (у команды есть игра в запасе).
Ответный матч с «Селтой» мадридский клуб проведет 25 января.
Матч
Голы
Аспас 64 (0:1). Марсело 69 (1:1). Кастро 70 (1:2).
Состав
Реал: Касилья, Данило (Бензема, 80), Рамос, Марсело, Варан, Кроос, Каземиро, Васкес (Ковачич, 71), Асенсио (Мората, 53), Модрич, Роналду
Сельта: Альварес, Кабрал, Мальо, Кастро, Ронкалья, Васс (Гуидетти, 89), Диас М., Радойя, Эрнандес, Бонгонда (Систо, 87), Аспас (Гомес, 82)
Предупреждения:
Рамос, 6 - Диас М., 42; Эрнандес, 45
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
18 января 23:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция