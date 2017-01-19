Роман Гутцайт: У королевского Мадрида все с размахом

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Гутцайт поделился мнением о выступлении мадридского «Реала», который накануне потерпел второе поражение в этом сезоне.

Напомним, подопечные Зинедина Зидана уступили со счетом 1:2 «Сельте» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании, а ранее «сливочные» проиграли «Севилье» в матче национального первенства (1:2).

«У королевского Мадрида все с размахом: не проигрывать? Так 40 матчей. Уступать? Так пару раз подряд!», – написал Гутцайт на своей странице в Twitter.

«Реал» продолжает лидировать в таблице Примеры, набрав после 17-ти туров 40 очков (у команды есть игра в запасе).

Ответный матч с «Селтой» мадридский клуб проведет 25 января.