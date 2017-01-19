Цибулкова стала соперницей Макаровой в третьем круге Australian Open
Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
Во втором раунде Цибулкова обыграла Хси Шу-Вэй (Тайвань) со счетом 6:4, 7:6 (10:8). Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут.
В третьем круге соперницей Цибулковой, посеянной на турнире под шестым номером, станет россиянка Екатерина Макарова, победившая итальянку Сару Эррани.Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Матч
Цибулкова Д. (Словакия) - Хси Ш. (Тайвань) - 6:4, 7:6
Место и дата
19 января 04:30, , Онлайн-трансляция
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