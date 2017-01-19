Фанаты «Реала»: Да здравствует мать, которая родила тебя, Серхио Рамос (фото)

Зинедин Зидан: Игроки до сих пор не могут придти в себя после поражения от «Севильи»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/4 финала Кубка Короля от «Сельты» (1:2).