Фанаты «Реала»: Да здравствует мать, которая родила тебя, Серхио Рамос (фото)

Во время матча 1/4 финала Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Сельтой» болельщики «сливочных» поддержали защитника хозяев Серхио Рамоса.

Фанаты действующего победителя Лиги чемпионов вывесили баннер со следующими словами: «Да здравствует мать, которая родила тебя, Серхио!».

"Long live the mother who gave birth to you Sergio!" The fans at the Bernabeu right behind the captain.