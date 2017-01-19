Фанаты «Реала»: Да здравствует мать, которая родила тебя, Серхио Рамос (фото)
Во время матча 1/4 финала Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Сельтой» болельщики «сливочных» поддержали защитника хозяев Серхио Рамоса.
Фанаты действующего победителя Лиги чемпионов вывесили баннер со следующими словами: «Да здравствует мать, которая родила тебя, Серхио!».
"Long live the mother who gave birth to you Sergio!" The fans at the Bernabeu right behind the captain. [@PhilKitro] #SR4 #HalaMadrid pic.twitter.com/gzZLJt9ih9— Team Ramos (@TheKingSR4) 18 января 2017 г.
Дело в том, что во время ответного матча 1/8 финала Кубка Испании против «Севильи» (3:3) у капитана «Реала» произошел конфликт с болельщиками андалусийской команды. Известно, что Рамос является воспитанником «Севильи», местной публике не понравилось празднование гола, который защитник забил с пенальти. Подробнее об этом – ЗДЕСЬ.
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