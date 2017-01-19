Варламов пропустит две недели из-за травмы

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов снова получил травму паха и пропустит около двух недель.

- Травма Варламова стала для нас привычным делом, она хроническая. Очевидно, это не позволило ему войти в ритм игры и провести хороший матч. Если бы все было в порядке, игра у вратаря была бы совсем другой. В ближайшее время Варламов встретится с нашими врачами и продолжит восстановление. На льду он не появится до окончания перерыва на Матч звезд. Надо дать ему время на восстановление, чтобы он окончательно залечил травму, - сказал главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.

В этом сезоне российский голкипер провел 24 матча, в которых одержал шесть побед и потерпел 17 поражений. В среднем за игру он пропускает 3,38 шайбы, отражая 89,8% бросков.