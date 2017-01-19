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Зинедин Зидан: Игроки до сих пор не могут придти в себя после поражения от «Севильи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/4 финала Кубка Испании от «Сельты» (1:2).

«Команда провела странную игру. Не буду скрывать, что это очень неприятный момент. «Реал» проигрывает две игры подряд. Что-то идет не по плану. Мы должны тщательно проанализировать эту ситуацию. Посмотрим, что можно сделать.

Должен сказать, что мы играли против серьезного соперника, и не знали, как сделать так, чтобы взять игру под свой контроль. Возможно, игроки до сих пор не могут придти в себя после поражения от «Севильи» в чемпионате. Футболисты переживают, но они должны быть сильными. Это поможет «Реалу» выйти из сложного положения», – сказал французский специалист, слова которого приводит Goal.

«Реал» продолжает лидировать в таблице Примеры, набрав после 17-ти туров 40 очков (у команды есть игра в запасе). 

Ответный матч с «Селтой» мадридский клуб проведет 25 января.

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Матч

Реал - Сельта - 1:2 (0:0)

Голы

Аспас 64 (0:1). Марсело 69 (1:1). Кастро 70 (1:2).

Состав

Реал: Касилья, Данило (Бензема, 80), Рамос, Марсело, Варан, Кроос, Каземиро, Васкес (Ковачич, 71), Асенсио (Мората, 53), Модрич, Роналду

Сельта: Альварес, Кабрал, Мальо, Кастро, Ронкалья, Васс (Гуидетти, 89), Диас М., Радойя, Эрнандес, Бонгонда (Систо, 87), Аспас (Гомес, 82)

Предупреждения:

Рамос, 6 - Диас М., 42; Эрнандес, 45

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

18 января 23:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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