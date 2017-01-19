Зинедин Зидан: Игроки до сих пор не могут придти в себя после поражения от «Севильи»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/4 финала Кубка Испании от «Сельты» (1:2).

«Команда провела странную игру. Не буду скрывать, что это очень неприятный момент. «Реал» проигрывает две игры подряд. Что-то идет не по плану. Мы должны тщательно проанализировать эту ситуацию. Посмотрим, что можно сделать.

Должен сказать, что мы играли против серьезного соперника, и не знали, как сделать так, чтобы взять игру под свой контроль. Возможно, игроки до сих пор не могут придти в себя после поражения от «Севильи» в чемпионате. Футболисты переживают, но они должны быть сильными. Это поможет «Реалу» выйти из сложного положения», – сказал французский специалист, слова которого приводит Goal.

«Реал» продолжает лидировать в таблице Примеры, набрав после 17-ти туров 40 очков (у команды есть игра в запасе).

Ответный матч с «Селтой» мадридский клуб проведет 25 января.

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