Павлюченоква и Бабош вышли во второй круг Australian Open в парном разряде
Россиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимея Бабош вышли во второй круг Australian Open в парном разряде.
На старте турнира российско-венгерский дуэт победил Сорану Кырстю из Румынии и Карину Виттхефт из Германии со счетом 6:4, 6:2.
В следующем круге Павлюченкова и Бабош сыграют с немкой Татьяной Марией и француженкой Полин Пармантье.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия)/ Тимея Бабош (Венгрия) - Сорана Кырстя (Румыния)/Карина Виттхефт (Германия) - 6:4, 6:2
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически