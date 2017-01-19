Депай прибыл во Францию на переговоры с «Лионом» (фото)
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай близок к смене клубной прописки.
Как сообщает официальный Twitter «Лиона», игрок сборной Голландии прибыл во Францию, чтобы обсудить детали своего контракта.
Memphis Depay est arrivé à Lyon pour discuter des termes de son futur contrat avec l'OL, assisté de ses agents qui arriveront ce jeudi. pic.twitter.com/yIAxf3NDyK— Olympique Lyonnais (@OL) 18 января 2017 г.
Ранее английские СМИ сообщили, что трансфер футболиста обойдется «Лиону» в 17 млн фунтов. Также клуб обязуется выплатить «красным дьяволам» дополнительные бонусы в случае удачного выступления игрока.
В нынешнем сезоне 22-летний голландец провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.