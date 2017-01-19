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Депай прибыл во Францию на переговоры с «Лионом» (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай близок к смене клубной прописки.

Как сообщает официальный Twitter «Лиона», игрок сборной Голландии прибыл во Францию, чтобы обсудить детали своего контракта. 

Ранее английские СМИ сообщили, что трансфер футболиста обойдется «Лиону» в 17 млн фунтов. Также клуб обязуется выплатить «красным дьяволам» дополнительные бонусы в случае удачного выступления игрока.

В нынешнем сезоне 22-летний голландец провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.

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