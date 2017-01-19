«Анжи»: Боли имеет несколько предложений от китайских клубов

Футболист «Анжи» Янник Боли имеет несколько предложений от китайских клубов, сообщили ТАСС в пресс-службе махачкалинского клуба.

Ранее стало известно, что клуб из ОАЭ «Аль-Айн», в котором Боли уже прошел медицинское обследование и провел одну тренировку, отменил переход 29-летнего нападающего. Махачкалинский клуб в последний момент выдвинул условия, которые были не прописаны в контракте игрока.

- В последний момент стороны не пришли к согласию, и трансфер не состоялся - это все, что известно на данный момент. Сейчас есть несколько предложений от китайских клубов, и Янник Боли уйдет из «Анжи». Как прокомментировал президент клуба Осман Кадиев на встрече с болельщиками, в команде будут играть только те, кто этого хочет, - рассказали в пресс-службе «Анжи».

В этом сезоне Боли в 11 матчах чемпионата России забил два мяча.

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