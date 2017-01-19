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«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Интера» Раноккье

Источник:  TuttomercatowebКомментарии

Защитник «Интера» Андреа Раноккья попал в сферу интересов питерского «Зенита», сообщает Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что 28-летним итальнцем интересуются «Болонья», Сассуоло» и английский «Халл». Летом московский «Спартак» хотел приобрести защитника «Интера», но трансфер так и не состоялся. 

В нынешнем сезоне Раноккья провел девять официальных матчей, но результативными действиями в них не отметился. За сборную Италии Раноккья выступает с 2010 года, на национальную команду футболист провел 20 матчей. 

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