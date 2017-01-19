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В петербургском метро запустили поезд, посвященный Кубку конфедераций-2017 (фото)

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Петербургский метрополитен объявил о запуске нового брендированного состава, посвященного Кубку конфедераций.

Поезд будет курсировать по пятой линии с 19 января.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Участие в турнире примут сборные России, Германии, Португалии, Австралии, Новой Зеландии, Чили, Мексики, а также победитель Кубка Африки-2017. Россия сыграет в одной группе с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой.

Стадион на Крестовском острове в Петербурге примет несколько матчей турнира, включая матч открытие и финал. 

Виталий Мутко: РФС предложил ФИФА ряд проектов, чтобы рекламировать Кубок конфедераций за рубежом

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