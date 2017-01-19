В петербургском метро запустили поезд, посвященный Кубку конфедераций-2017 (фото)
Петербургский метрополитен объявил о запуске нового брендированного состава, посвященного Кубку конфедераций.
Поезд будет курсировать по пятой линии с 19 января.
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.
Участие в турнире примут сборные России, Германии, Португалии, Австралии, Новой
Зеландии, Чили, Мексики, а также победитель Кубка Африки-2017. Россия сыграет в
одной группе с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой.
Стадион на Крестовском острове в Петербурге примет несколько матчей турнира, включая матч открытие и финал.
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