Мануэл Фернандеш: Советую Миранчуку получать радость от игры и не смотреть на статистику
Полузащитник «Локомотива»
Мануэл Фернандеш рассказал, что думает об игре Алексея Миранчука.
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Пора ли показать себя главному российскому таланту «Локо» Миранчуку? Есть ли у
вас понимание, почему у него такая плохая статистика в сезоне?
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Не люблю, когда смотрят на статистику молодых. В современном футболе все
считают, кто сколько голов забил, сколько передач отдал, много ли пробежал за
матч. Алексей — очень талантливый парень. Знаете, что я считаю самым главным на
данный момент? Чтобы Миранчук чувствовал радость от игры. Это важно. Алексей
находится в клубе, где может радоваться футболу, а не только переживать за свою
статистику. Да, пока у него не всегда получается показывать хорошую игру. Не
знаю, с чем это связано. Вроде он уже не первый год в команде. Но мой первый
совет — Алексей должен просто получать удовольствие от футбола, недостатка в
таланте нет.