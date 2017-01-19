Мануэл Фернандеш: Советую Миранчуку получать радость от игры и не смотреть на статистику

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал, что думает об игре Алексея Миранчука.

- Пора ли показать себя главному российскому таланту «Локо» Миранчуку? Есть ли у вас понимание, почему у него такая плохая статистика в сезоне?

- Не люблю, когда смотрят на статистику молодых. В современном футболе все считают, кто сколько голов забил, сколько передач отдал, много ли пробежал за матч. Алексей — очень талантливый парень. Знаете, что я считаю самым главным на данный момент? Чтобы Миранчук чувствовал радость от игры. Это важно. Алексей находится в клубе, где может радоваться футболу, а не только переживать за свою статистику. Да, пока у него не всегда получается показывать хорошую игру. Не знаю, с чем это связано. Вроде он уже не первый год в команде. Но мой первый совет — Алексей должен просто получать удовольствие от футбола, недостатка в таланте нет.