Хави Гарсия: «Спартак» имеет небольшое преимущество перед «Зенитом», потому что не будет участвовать в еврокубках

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия рассказал, в чем «Спартак» имеет преимущество перед питерским клубом в борьбе за золотые медали чемпионата России.

- Можно сказать, что «Спартак» имеет небольшое преимущество перед «Зенитом», так как команда не будет участвовать в еврокубках. У москвичей будет меньше матчей, больше времени на подготовку, меньше травм. С другой стороны, у нас длинная скамейка запасных, качественные игроки, поэтому мы вполне можем с этим справиться, - сказал Гарсия ТАСС.

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 40 очков. «Зенит» занимает вторую строчку с 35-ю баллами. Питерский клуб продолжает выступление в Лиге Европы. В 1/16 финала «Зенит» сыграет с «Андерлехтом».