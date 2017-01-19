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Осман Кадиев: Керимов сказал: «Я или заканчиваю, бросаю, просто закрываю фирму, или ты берешь и продолжаешь»

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Новый президент «Анжи» Осман Кадиев на встрече с болельщиками рассказал о разговоре с бывшим владельцем махачкалинской команды Сулейманом Керимовым.

«Я вам объясню, что произошло. Никаких покупок или продаж с хозяевами клуба у меня не было. Перед Новым годом мне позвонил Магомед Тажудинович Гаджиев и сказал, что Сулейман Керимов хочет встретиться и что мне хотят сделать подарок к Новому году. Я спросил: «Какой? Машину хочет подарить?». Мне ответили: «Нет, то, что ты любишь больше всего». С этого все и началось. 

Потом встретились с Сулейманом, и он говорит: «Я или заканчиваю, бросаю, просто закрываю фирму, или ты берешь и продолжаешь. Никаких других вариантов нет». На что я вынужден был согласиться. Он сказал, что будет мне помогать, насколько это возможно, и выразил желание, чтобы «Анжи» существовал и развивался. Сегодня цель «Анжи» – стать командой, коллективом, единой семьей» – сказал Кадиев.

На данный момент махачкалинский клуб занимает 11-е место в таблице РФПЛ, набрав после 17-ти туров 20 очков.

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