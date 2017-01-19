Раонич вышел в третий раунд Australian Open
Канадец Милош Раонич вышел в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.
Во втором круге теннисист, занимающий третье место в рейтинге ATP, победил Жиля Мюллера из Люксембурга – 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Матч продолжался почти два часа.
Соперником Раонича в третьем круге будет француз Жиль Симон.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Мюллер Ж. (Люксембург) - Раонич М. (Канада) - 3:6, 4:6, 6:7
Место и дата
19 января 06:00, , Онлайн-трансляция
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