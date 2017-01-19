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Раонич вышел в третий раунд Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Канадец Милош Раонич вышел в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

Во втором круге теннисист, занимающий третье место в рейтинге ATP, победил Жиля Мюллера из Люксембурга – 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Матч продолжался почти два часа. 

Соперником Раонича в третьем круге будет француз Жиль Симон. 

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open 
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов 
Открытые корты, хард 
Мужчины 
Одиночный разряд 

Второй круг

Матч

Мюллер Ж. (Люксембург) - Раонич М. (Канада) - 3:6, 4:6, 6:7

Место и дата

19 января 06:00, , Онлайн-трансляция

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