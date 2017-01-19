Виталий Мутко: РФС предложил ФИФА ряд проектов, чтобы рекламировать Кубок конфедераций за рубежом

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о мероприятиях по продвижению Кубка конфедераций-2017.

- Я хотел бы отметить, как важно продвигать Кубок конференций, который пройдет в России уже в этом году. К нам приедут лучшие сборные мира. Для нас важно, чтобы тестовый турнир был популярен. Во втором городе запускаем специальный поезд, который продвигает событие. Будут проекты в аэропортах. Надеемся, города будут продвигать турнир, стадионы будут полные.

В Санкт-Петербурге пройдет мероприятие к 100 дням до Кубка Конфедерации в марте. Мы предложили ФИФА ряд проектов, чтобы рекламировать турнир в зарубежных городах, - передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Участие в турнире примут сборные России, Германии, Португалии, Австралии, Новой Зеландии, Чили, Мексики, а также победитель Кубка Африки-2017. Россия сыграет в одной группе с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой.

Стадион на Крестовском острове в Петербурге примет несколько матчей турнира, включая матч открытие и финал.