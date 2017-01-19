Виталий Мутко: РФС предложил ФИФА ряд проектов, чтобы рекламировать Кубок конфедераций за рубежом
Президент РФС Виталий
Мутко рассказал о мероприятиях по продвижению Кубка конфедераций-2017.
- Я хотел бы отметить, как важно продвигать Кубок
конференций, который пройдет в России уже в этом году. К нам приедут лучшие
сборные мира. Для нас важно, чтобы тестовый турнир был популярен. Во втором
городе запускаем специальный поезд, который продвигает событие. Будут проекты в
аэропортах. Надеемся, города будут продвигать турнир, стадионы будут полные.
В Санкт-Петербурге пройдет мероприятие к 100 дням до Кубка
Конфедерации в марте. Мы предложили ФИФА ряд проектов, чтобы рекламировать
турнир в зарубежных городах, - передает слова Мутко корреспондент «Советского
спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.
Участие в турнире примут сборные России, Германии, Португалии, Австралии, Новой
Зеландии, Чили, Мексики, а также победитель Кубка Африки-2017. Россия сыграет в
одной группе с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой.
Стадион на Крестовском острове в Петербурге примет несколько матчей турнира, включая матч открытие и финал.