Юрген Клопп: Молодые игроки «Ливерпуля» обязаны показывать хороший футбол в каждом матче

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы своей команды над «Плимутом» (1:0) в переигровке 1/32 финала Кубка Англии поделился мнением об игре своих подопечных.

«В некоторых эпизодах мои парни сыграли хорошо, но им все равно еще нужно многому научиться. Мы здесь не для того, чтобы выделять молодых игроков. Они обязаны показывать хороший футбол в каждом матче.

Меня не волнует то, что пишут журналисты. Самое главное, чтобы игроки не поддавались давлению», – сказал немецкий специалист, слова которого приводит Goal.

Отметим, что в матче с «Плимутом» 21-летний форвард «красных» Дивок Ориги не реализовал пенальти.