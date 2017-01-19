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Виталий Мутко: Если убрать положение «вне игры», футбол станет динамичнее

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением об инициативах Марко ван Бастена.

- Ван Бастен - великий футболист, становится хорошим менеджером. Забил гол нам красивый (смеется). Проблема в том, что мы очень консервативны. Время меняется, и он предлагает несколько революционных идей. Их нужно обсуждать в профессиональном сообществе, но предложения очень интересные. Есть предложения, которые повысили бы интерес. Мы играем медленно, тяжело забивать мячи. Если убрать вне игры, было бы динамичнее, - передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, технический директор ФИФА Марко ван Бастен выступил с рядом инициатив по реформированию правил футбола. В частности, голландец предложил ввести оранжевые карточки и отменить офсайды. 

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