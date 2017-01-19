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Василий Березуцкий: Готов ли ЦСКА вновь взлететь на вершину? Не думаю о чудесах

Источник:  BobSoccerКомментарии

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий высказал свое мнение по поводу того, смогут ли армейцы побороться за победу в чемпионате России.

- Первая половина 2016 года получилась хорошей, ЦСКА стал сильнейшей командой России, взял золото. В середине года состоялся чемпионат Европы, для нашей сборной он не стал удачным. Затем, скажем так, средняя игра ЦСКА в нынешнем чемпионате страны плюс невыход из группы в Лиге чемпионов. Самые яркие моменты? Я стараюсь не вспоминать прошлое. Привык жить настоящим и думать о будущем. Двигаюсь вперед. 

Готова ли команда сотворить еще одно чудо и вновь взлететь на вершину? Я не привык мыслить такими категориями. Не думаю о чудесах и прочих подобных вещах. Мы готовимся к возобновлению сезона, упорно работаем, а весной посмотрим, что из этого выйдет, -цитирует Березуцкого Bobsoccer.

После 17 туров ЦСКА занимает третье место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков. 

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