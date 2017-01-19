Полузащитник «Барселоны» Туран станет игроком китайского клуба

Как сообщает издание The Sun, «Барселона» и «Гуанчжоу Эвергранд» договорились о трансфере полузащитника Арда Турана.

Отмечается, что сделка состоится в зимнее трансферное окно, а ее сумма составит 50 млн евро. По информации источника, зарплата игрока сборной Турции в новом клубе составит 350 тысяч евро в неделю.

Накануне наставник «Гуанчжоу Эвергранд» Луис Фелипе Сколари заявил, что клуб не планирует приглашать иностранных футболистов.

В нынешнем сезоне 29-летний Туран провел во всех турнирах 21 матч, забил 11 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 28 млн евро, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2020 года.