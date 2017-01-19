Виталий Мутко: Россия входит в число стран, способных принять чемпионат мира в новом формате
Президент РФС Виталий
Мутко поделился мнением об увеличении числа участников чемпионата мира до 48
команд.
- Надо с этим соглашаться, решение принято всеми
конфедерациями. Это связано с тем, что у всех появляются возможности развития
футбола. Прогнозируется, что к 2026 году членами ФИФА будут 211 стран. Есть
проблемы: какая формула, кто способен принять столько матчей? Такие страны можно
пересчитать по пальцам руки - в их число входит Россия, - передает слова Мутко
корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, ФИФА увеличило число участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48. Команды будут разбиты на 16 групп по три команды, первые две из каждой группы выходят в 1/16 финала. Новый формат будет действовать с 2026 года.
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