Виталий Мутко: Россия входит в число стран, способных принять чемпионат мира в новом формате

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением об увеличении числа участников чемпионата мира до 48 команд.

- Надо с этим соглашаться, решение принято всеми конфедерациями. Это связано с тем, что у всех появляются возможности развития футбола. Прогнозируется, что к 2026 году членами ФИФА будут 211 стран. Есть проблемы: какая формула, кто способен принять столько матчей? Такие страны можно пересчитать по пальцам руки - в их число входит Россия, - передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ФИФА увеличило число участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48. Команды будут разбиты на 16 групп по три команды, первые две из каждой группы выходят в 1/16 финала. Новый формат будет действовать с 2026 года.

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