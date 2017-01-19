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Владимир Чагин: «КАМАЗ-мастер» может пропустить «Дакар» в 2018 году

Источник:  Р-СпортКомментарии

Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин сообщил, что российская команда может пропустить ралли-рейд «Дакар» в 2018 году.

- Пока такие опасения (по пропуску «Дакара»-2018) существуют. Будем, конечно, вести всю работу, чтобы получить эту возможность (выступить), но пока однозначно что-то сказать сложно – будем ли мы участвовать в 2018 году в «Дакаре» или нет. Мы занимаемся разработкой и, естественно, будем готовиться. И по ходу сезона будет понятно, в каком положении мы находимся и какие у нас финансовые возможности. Ситуация действительно непростая, потому как регламент изменился относительно нового двигателя и создает трудности в этом плане. Потому что и время нужно на создание нового спортивного конкурентоспособного мотора, и надо провести все пробеговые испытания на надежность. К тому же это все очень затратно, и нужно правильно соизмерять свои силы и возможности, - сказал Чагин в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Сразу в двух классах чемпионами стали российские гонщики: Сергей Карякин выиграл соревнования на квадроциклах, а в общем зачете в классе грузовиков первые два места заняли два российских экипажа (Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова), представляющие команду «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ

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