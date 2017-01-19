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Виталий Мутко: Расходы по адаптации стадиона в Петербурге разделят между собой ФИФА, «Зенит» и правительство

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, кто выделит средства на адаптацию Стадиона на Крестовском острове в Петербурге к чемпионату мира-2018.

- Правительство Санкт-Петербурга заявило, что на адаптацию стадиона на Крестовском острове потребуется еще один-два миллиарда рублей. Кто выделит эти деньги?
- Все вместе. После того как строительство завершилось, стадион необходимо адаптировать к требованиям ФИФА и УЕФА. Они выше, чем в чемпионате России. Повышенные требования к безопасности, к въездным зонам. Нужно построить массу временных сооружений - павильоны спонсоров, технические павильоны. Нужно больше зон для прессы, другие требования к информационным технологиям, к телетрансляциям.

На чемпионате мира требуется 30 телекамер. Все это не входит в общестроительные проекты и требует дополнительных средств. Расходы в 1,5-2 миллиарда разделят между собой ФИФА, Правительство России, правительство региона и «Зенит», который будет эксплуатировать арену. Клуб уже выделил деньги, закупил оборудование по уходу за газоном. Адаптировать стадион специально к Евро-2020 будет уже не нужно. Требования к этому турниру ниже, чем к ЧМ-2018, - передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 26 декабря «Метрострой», генподрядчик арены, объявил о завершении строительных работ на объекте. Три дня спустя стадион был введен в эксплуатацию. Комитет по строительству Санкт-Петербурга заключил с «Метростроем» два контракта по дополнительным работам на арене общей стоимостью почти в три миллиарда рублей. Срок сдачи работ - до 31 марта 2017 года.

Первый матч на стадионе пройдет в апреле, это будет игра чемпионата России «Зенит» - «Урал». Арена примет матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.  

Георгий Полтавченко: Стадион на Крестовском острове - самый современный стадион России

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