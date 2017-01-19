Виталий Мутко: Расходы по адаптации стадиона в Петербурге разделят между собой ФИФА, «Зенит» и правительство
Президент РФС Виталий
Мутко рассказал, кто выделит средства на адаптацию Стадиона на Крестовском
острове в Петербурге к чемпионату мира-2018.
- Правительство
Санкт-Петербурга заявило, что на адаптацию стадиона на Крестовском острове
потребуется еще один-два миллиарда рублей. Кто выделит эти деньги?
- Все вместе. После того как строительство завершилось, стадион необходимо адаптировать к требованиям ФИФА и УЕФА. Они выше, чем в чемпионате России. Повышенные требования к безопасности, к въездным зонам. Нужно построить массу временных сооружений - павильоны спонсоров, технические павильоны. Нужно больше зон для прессы, другие требования к информационным технологиям, к телетрансляциям.
На чемпионате мира требуется 30 телекамер. Все это не входит
в общестроительные проекты и требует дополнительных средств. Расходы в 1,5-2
миллиарда разделят между собой ФИФА, Правительство России, правительство
региона и «Зенит», который будет эксплуатировать арену. Клуб уже
выделил деньги, закупил оборудование по уходу за газоном. Адаптировать стадион
специально к Евро-2020 будет уже не нужно. Требования к этому турниру ниже, чем
к ЧМ-2018, - передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в
Санкт-Петербурге».
Напомним,
26 декабря «Метрострой», генподрядчик арены, объявил о завершении строительных
работ на объекте. Три дня спустя стадион был введен в эксплуатацию. Комитет по
строительству Санкт-Петербурга заключил с «Метростроем» два контракта по
дополнительным работам на арене общей стоимостью почти в три миллиарда рублей. Срок
сдачи работ - до 31 марта 2017 года.
Первый матч на стадионе пройдет в апреле, это будет игра чемпионата России «Зенит» - «Урал». Арена примет матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.
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