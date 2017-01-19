Презентована эмблема Петербурга как города, принимающего Евро-2020 (фото)
В Петербурге презентовали логотип города как одного из хозяев чемпионата Европы-2020.
Основная часть эмблемы - Дворцовый мост, который располагается в центре Петербурга.
Отметим, общей темой логотипов всех городов, принимающих турнир, стали мосты.
Напомним, чемпионат Европы-2020 пройдет в 13 странах континента. Петербург примет матчи группового этапа и четвертьфинал. Финал состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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