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Презентована эмблема Петербурга как города, принимающего Евро-2020 (фото)

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В Петербурге презентовали логотип города как одного из хозяев чемпионата Европы-2020.

Основная часть эмблемы - Дворцовый мост, который располагается в центре Петербурга.

Логотип Петербурга на #Евро2020

Фото опубликовано Советский спорт в СПб (@spbsovsport)

Отметим, общей темой логотипов всех городов, принимающих турнир, стали мосты. 

Напомним, чемпионат Европы-2020 пройдет в 13 странах континента. Петербург примет матчи группового этапа и четвертьфинал. Финал состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». 

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