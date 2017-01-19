Ренато Аугусто: Никогда не буду жалеть о переезде в Китай, скоро этот чемпионат войдет в число лучших лиг мира

Полузащитник «Бэйцзин Гоань» Ренато Аугусто рассказал о переходе своих соотечественников в чемпионат Китая, а также дал оценку азиатскому первенству.

«Прежде чем Оскар и Халк отправились в чемпионат Китая, они связывались со мной. Я сказал обоим: «Переезжай сюда, потому что этот чемпионат – просто фантастика». Оскару я посоветовал Шанхай, потому что это один из лучших городов в Китае. Пекин тоже неплохое место, но единственной проблемой для меня является пища. До сих пор не могу привыкнуть. Но в Пекине достаточно бразильских ресторанов, поэтому все решаемо.

Никогда не жалел и не буду жалеть о переезде в эту страну. Здесь чемпионат развивается очень быстро: строятся стадионы, у каждого клуба великолепное руководство и фантастические болельщики. В течении короткого времени чемпионат Китая станет одной из лучших лиг мира», – сказал бразилец, слова которого приводит Goal.