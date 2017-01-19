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Василий Березуцкий: Гончаренко прекрасно знает футболистов ЦСКА и их возможности

Источник:  BobSoccerКомментарии

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, как изменился тренировочный процесс после прихода Виктора Гончаренко.

- У каждого специалиста свои взгляды на футбол, это касается и тренировочного процесса, и всех остальных составляющих. Не скажу, что изменения глобальные, но они, безусловно, присутствуют. Наверняка что-то новое ждет нас и в дальнейшем. Виктор Михайлович уже работал в ЦСКА, он прекрасно знает футболистов и их возможности. Сейчас мы трудимся в достаточно интенсивном режиме, закладываем необходимый фундамент. Утренние занятия на первом сборе стали немного длиннее. То самое отличие, о котором уже можно сказать. 

Виктор Михайлович действительно регулярно общается с футболистами, причем как с ветеранами, так и с молодежью. Я уже нахожусь в таком возрасте, когда тренеры иногда могут поинтересоваться, как организм переносит нагрузки, скажем, в сравнении с предыдущими годами. Ну а раздевалки как таковой по большому счету еще не было. Мы пока не провели ни одного матча, в том числе контрольного. Атмосфера у нас не поменялась, она абсолютно спокойная, непринужденная, и в то же время рабочая. При этом нововведений достаточно, и это нормально, - цитирует Березуцкого Bobsoccer. 

Напомним, что Гончаренко сменил на посту главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Ранее 39-летний специалист был наставником «Уфы». 


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