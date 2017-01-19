Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Эррани2:6, 2:3Макарова
Гандбол  Россия- : -Бразилия
Футбол  Локомотив- : -Базель
Теннис  Веснина6:3, 6:3Минелла
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Алжир- : -Тунис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Проведение чемпионата мира застраховано, никаких опасений нет

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о страховании чемпионата мира-2018

- Наша любимая тема: ряд спортивных событий забирают с территории России, а права на проведение спортивных событий принадлежат, как правило, национальным федерациям. В связи с тем, что происходит, что у нашей страны забирают турниры, федерациям стоит думать о страховании проведения соревнований при заключении соглашений с международными организациями - на случай, когда необоснованно отнимают право проводить турнир. Будем работать в этом направлении.

В случае с чемпионатом мира никаких опасений нет. Проведение турнира застраховано, а точная сумма - вопрос к ФИФА, - передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в декабре РФС застраховал проведение чемпионата мира-2018, точная сумма неизвестна. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».

Виталий Мутко: Надеюсь, сборная России пройдет испытания Кубком конфедераций, ЧМ-2018 и покажет максимум на Евро-2020 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Станислав Черчесов: Сборная России не рассматривает Кубок конфедераций как товарищеский турнирГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об ожиданиях от Кубка Конфедераци-2017, а также поделился мнением о петербургских болельщиках.Виталий Мутко: Надеюсь, сборная России пройдет испытания Кубком конфедераций, ЧМ-2018 и покажет максимум на Евро-2020Президент РФС Виталий МуткоГеоргий Полтавченко: Стадион на Крестовском острове - самый современный стадион РоссииГубернатор Петербурга Георгий Полтавченко рассказал о подготовке города к чемпионату мира-2018.Виталий Мутко: Расходы по адаптации стадиона в Петербурге разделят между собой ФИФА, «Зенит» и правительствоПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал, кто выделит средства на адаптацию Стадиона на Крестовском острове в Петербурге к чемпионату мира-2018.Виталий Мутко: Россия входит в число стран, способных принять чемпионат мира в новом форматеПрезидент РФС Виталий Мутко поделился мнением об увеличении числа участников чемпионата мира до 48 команд.Виталий Мутко: Если убрать положение «вне игры», футбол станет динамичнееПрезидент РФС Виталий Мутко поделился мнением об инициативах Марко ван Бастена.ФИФА: «Сент-Этьен» не обращался по поводу трансфера за МоллоФИФА ответила на запрос «Советского спорта» об обращении французского «Сент-Этьена» в организацию по поводу денежной компенсации за трансфер Йоана Молло.По полю стадиона на Крестовском проехали байкерыПо основанию поля стадиона на Крестовском острове проехали два байкера, сообщила «Фонтанка».Валерий Газзаев: Для меня очевидно, что чемпионат мира 2018 года пройдет в РоссииЗаслуженный тренер РФ Валерий Газзаев убежден в том, что ФИФА не отберет у России право проведение чемпионата мира 2018 года.Директор ФИФА Марко ван Бастен предлагает отменить в футболе офсайды и желтые карточкиДиректор по техническому развитию ФИФА, бывший нападающий «Милана» и сборной Голландии Марко ван Бастен выступил с идеей радикальных реформ футбольных правил.Юра Мовсисян: Россия проведет лучший чемпионат мира в историиБывший нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян уверен в том, что Россия проведет чемпионат мира 2018 года на высоком уровне.Александер Чеферин: Стадион в Петербурге будет одним из лучших в ЕвропеПрезидент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о стадионе на Крестовском острове.Президент УЕФА: Не вижу никаких оснований отбирать у России чемпионат мира-2018Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин рассказал об отношении УЕФА к проведению чемпионата мира по футболу в России, который намечен на 2018 год.Виталий Мутко: Ситуация с Легковым еще раз говорит о попытке очернить всю сборную РоссииВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко считает, что ситуация с лыжником Александром Легковым лишний раз доказывает, что глава Независимой комиссии WADA Ричард Макларен просто хотел очернить всю сборную России.Виталий Мутко: Санкт-Петербург – важнейший город с точки зрения проведения Евро-2020Вице-премьер правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал о предстоящем визите главы УЕФА Александера Чеферина в Санкт-Петербург, где представят логотип города для Евро-2020.Виталий Мутко: Елистратов доказал свой профессионализм результатамиВице-премьер Виталий Мутко прокомментировал победу шорт-трекиста Семена Елистратова на чемпионате Европы в Турине.Виталий Мутко: У наших саночников появилась спортивная злость после допингового психозаВице-премьер Виталий Мутко назвал факторы, которые способствовали успешному выступлению сборной России по санному спорту на этапе Кубка мира в Сигулде.Марко ван Бастен: Расширение чемпионата мира – это отличное решение ФИФАДиректор по техническому развитию ФИФА, бывший нападающий «Милана» и сборной Голландии Марко ван Бастен поддержал решение организации увеличить количество стран-участниц чемпионатов мира.Виталий Мутко: Продолжаем работу по организации матча со сборной БразилииВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ход переговоров с бразильской федерацией футбола по организации матча между сборными двух стран.Виталий Мутко: Мы ждали победы «КАМАЗ-мастер» и были уверены в ней увереныВице-премьер правительства России Виталий Мутко прокомментировал победу команды «КАМАЗ-мастер» на ралли-марафоне «Дакар».
Главные новости
Теннис
Джокович проиграл Истомину во втором круге Australian Open
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Готовлюсь как никогда, нам предстоит сотворить историю (фото)
Футбол
Александр Спивак: «Зенит» сбил Могилевца с верного карьерного пути
Футбол
Презентована эмблема Петербурга как города, принимающего Евро-2020 (фото)
Биатлон
Макарайнен стартует первой в индивидуальной гонке в Антерсельве, Коукалова - 20-й, Акимова - 49-й
Футбол
«Манчестер Юнайтед» готов выложить за полузащитника «Монако» 70 млн фунтов
Футбол
Ренато Аугусто: Никогда не буду жалеть о переезде в Китай, скоро этот чемпионат войдет в число лучших лиг мира
Футбол
Виталий Мутко: Расходы по адаптации стадиона в Петербурге разделят между собой ФИФА, «Зенит» и правительство
Ралли
Владимир Чагин: «КАМАЗ-мастер» может пропустить «Дакар» в 2018 году
Футбол
Василий Березуцкий: Готов ли ЦСКА вновь взлететь на вершину? Не думаю о чудесах
все новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018
ФИФА
ФИФА