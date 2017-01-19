Виталий Мутко: Проведение чемпионата мира застраховано, никаких опасений нет
Президент РФС Виталий
Мутко рассказал о страховании чемпионата мира-2018
- Наша любимая тема: ряд спортивных событий забирают с
территории России, а права на проведение спортивных событий принадлежат, как
правило, национальным федерациям. В связи с тем, что происходит, что у нашей
страны забирают турниры, федерациям стоит думать о страховании проведения
соревнований при заключении соглашений с международными организациями - на
случай, когда необоснованно отнимают право проводить турнир. Будем работать в
этом направлении.
В случае с чемпионатом мира никаких опасений нет. Проведение
турнира застраховано, а точная сумма - вопрос к ФИФА, - передает слова Мутко корреспондент
«Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в декабре РФС застраховал проведение чемпионата мира-2018, точная сумма неизвестна. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».
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