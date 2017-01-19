Виталий Мутко: Проведение чемпионата мира застраховано, никаких опасений нет

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о страховании чемпионата мира-2018

- Наша любимая тема: ряд спортивных событий забирают с территории России, а права на проведение спортивных событий принадлежат, как правило, национальным федерациям. В связи с тем, что происходит, что у нашей страны забирают турниры, федерациям стоит думать о страховании проведения соревнований при заключении соглашений с международными организациями - на случай, когда необоснованно отнимают право проводить турнир. Будем работать в этом направлении.

В случае с чемпионатом мира никаких опасений нет. Проведение турнира застраховано, а точная сумма - вопрос к ФИФА, - передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в декабре РФС застраховал проведение чемпионата мира-2018, точная сумма неизвестна. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».

Виталий Мутко: Надеюсь, сборная России пройдет испытания Кубком конфедераций, ЧМ-2018 и покажет максимум на Евро-2020