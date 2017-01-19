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Георгий Полтавченко: Стадион на Крестовском острове - самый современный стадион России

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

 Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко рассказал о подготовке города к чемпионату мира-2018.

– Петербург – по праву футбольный город. Здесь любят и умеют играть в футбол. Наш город в последнее время живет футболом. Недавно мы завершили строительство стадиона на Крестовском острове – самого современного стадиона в России. Мы развиваем транспортную инфраструктуру, строится станция метро «Новокрестовская» – сегодня там проход щита до самой станции, это знаковое событие, - приводит слова Полтавченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».

Стадион на Крестовском острове сдали в был сдан в эксплуатацию в конце декабря. Первый матч на стадионе пройдет в апреле, это будет игра чемпионата России «Зенит» - «Урал». Арена примет матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.  

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