Александер Чеферин: Уверен, Петербург будет отличным организатором Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2020.

- Это будет 60-й юбилейный турнир, он особенный. Евро-2020 свяжет север, восток, запад. Матчи пройдут от Баку до Дублина - это будет фестиваль дружбы.



- Насколько важно, что Евро-2020 пройдет в России через два года после чемпионата мира?

- Это прекрасная возможность продемонстрировать дружбу, Петербург замечательный город. Показать, что Россия может организовать прекрасный чемпионат Европы. Я уверен, что Санкт-Петербург будет отличным организатором, что везде будет обеспечена безопасность, - передает слова Чеферина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, чемпионат Европы-2020 пройдет в 13 странах континента. Петербург примет матчи группового этапа и четвертьфинал. Финал состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Виталий Мутко: Надеюсь, сборная России пройдет испытания Кубком конфедераций, ЧМ-2018 и покажет максимум на Евро-2020