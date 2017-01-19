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Александер Чеферин: Уверен, Петербург будет отличным организатором Евро-2020

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2020.

- Это будет 60-й юбилейный турнир, он особенный. Евро-2020 свяжет север, восток, запад. Матчи пройдут от Баку до Дублина - это будет фестиваль дружбы.

- Насколько важно, что Евро-2020 пройдет в России через два года после чемпионата мира?
- Это прекрасная возможность продемонстрировать дружбу, Петербург замечательный город. Показать, что Россия может организовать прекрасный чемпионат Европы. Я уверен, что Санкт-Петербург будет отличным организатором, что везде будет обеспечена безопасность, - передает слова Чеферина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, чемпионат Европы-2020 пройдет в 13 странах континента. Петербург примет матчи группового этапа и четвертьфинал. Финал состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли».  

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