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«Манчестер Юнайтед» готов выложить за полузащитника «Монако» 70 млн фунтов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, на игрока сборной Португалии претендует «Манчестер Юнайтед», а инициатором сделки является наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Отмечается, что португальский специалист подбирает плеймекера под Антуана Гризманна, который, как сообщают СМИ, станет игроком «Юнайтед» летом.

Также сообщается, что агентом Силвы является Жорже Мендеш, представляющий интересы и Моуринью, что увеличивает возможность перехода.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 29 матчей, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает 22-летнего футболиста в 25 млн евро, а его контракт с французским клубом рассчитан до 2020 года.

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