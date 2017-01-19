Виталий Мутко: Надеюсь, сборная России пройдет испытания Кубком конфедераций, ЧМ-2018 и покажет максимум на Евро-2020

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от Евро-2020.

– У российского, советского футбола великолепное наследие. Когда в УЕФА придумали проект Евро-2020, мы не могли не подать заявку от Петербурга на его проведение.

Никаких проблем для организаторов мы никогда не создаем, у нас серьезная поддержка государства. Мы дали все гарантии УЕФА, здесь ничего не нужно строить. В 2016-м году Петербург получил своеобразный «Оскар» как туристический город – поэтому понятно, что именно город даст чемпионату Европы.

Надеюсь, сборная России покажет максимальный результат: команда пройдет испытания Кубком конфедераций, чемпионатом мира, обновится. Но лучше об этом скажет Станислав Черчесов, - передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Александер Чеферин: Уверен, Петербург будет отличным организатором Евро-2020