Макарайнен стартует первой в индивидуальной гонке в Антерсельве, Коукалова - 20-й, Акимова - 49-й

В четверг в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве пройдет индивидуальная гонка у женщин.

Стреляющим лыжницам предстоит преодолеть дистанцию в 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. В гонке примут участие 100 биатлонисток, Россию представят пять девушек.

Первой из наших на старт выйдет Екатерина Глазырина - у нее 10-й стартовый номер. Ирина Услугина отправится на дистанцию под 40-м номером, Татьяна Акимова - под 49-м, Ольга Подчуфарова - под 55-м. В заключительной группе стартует Ульяна Кайшева, под 93-м номером.

Что касается лидеров, то финка Кайса Макарайнен убежит первой, итальянка Доротея Вирер - девятой, немка Лаура Дальиайер - 15-й, чешка Габриэла Коукалова - 20-й, француженка Мари Дорен Абер - 24-й, белоруска Дарья Домрачева - 35-й.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки.