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Станислав Черчесов: Сборная России не рассматривает Кубок конфедераций как товарищеский турнир

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об ожиданиях от Кубка Конфедераци-2017, а также поделился мнением о петербургских болельщиках.

- Петербургские болельщики отличаются от остальных? 
- Для меня – да, потому что я играл в «Динамо», тренировал в «Спартаке». У «Зенита» есть фанатский вираж – это что-то особенное в нашем футбольном мире. Уверен, в этом плане сопернику будет сложно. 
Первую игру мы играем как раз в Петербурге. Думаю, что, во-первых, мы должны хорошо подойти к турниру и на своей шкуре прочувствуем, что такое – играть на новом стадионе в Петербурге. 

Все-таки профессия главного тренера заставляет думать о первом барьере, у нас это – Кубок конфедераций, который мы рассматриваем как официальный турнир, а не как товарищеский. Мы должны дать болельщикам пищу, чтобы им хотелось за эту команду , - приводит слова Черчесова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Участие в турнире примут сборные России, Германии, Португалии, Австралии, Новой Зеландии, Чили, Мексик, а также победитель Кубка Африки-2017. Россия сыграет в одной группе с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой.

Стадион на Крестовском острове в Петербурге примет несколько матчей турнира, включая матч открытие и финал. 

Виталий Мутко: Надеюсь, сборная России пройдет испытания Кубком конфедераций, ЧМ-2018 и покажет максимум на Евро-2020 

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