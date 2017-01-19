Александр Спивак: «Зенит» сбил Могилевца с верного карьерного пути

Экс-полузащитник «Зенита» Александр Спивак дал большое интервью еженедельнику «Советский спорт футбол», в котором, в частности, подверг критике руководство «Зенита».

- Подозреваю, в руководстве «Зените» не хватает футбольного человека, - сказал Спивак. - Который мог бы на конкретном этапе правильно оценить перспективы молодого игрока, в каких-то ситуациях убедить, что того стоит оставить в «Зените», в других – настоять на аренде. Наглядный пример – Павел Могилевец, которого, считаю, клуб сбил с правильного пути.

Я же тренировал Могилевца в академии «Зенита». Парень уже мог быть звездой – отличная техника, высокая работоспособность. Что для молодого особенно ценно – футбольный человек. В том смысле, что футболу предан, работает много, а с тренером разговаривает мало. Не все молодые этим отличаются. И ведь у Паши все шло хорошо – играл в аренде в «Рубине», на чемпионат мира съездил, потом в «Ростове» на заметные роли стал выходить. Карьера складывалась, как надо. И зачем он «Зениту» летом понадобился, если снова не играет?