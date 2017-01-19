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Хабиб Нурмагомедов: Готовлюсь как никогда, нам предстоит сотворить историю (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов продолжает вести подготовку к бою с американцем Тони Фергюсоным.

На данный момент спортсмен из РФ тренируется в США, а на своей странице в Instagram он выложил следующий пост: 

«Еще одна изнурительная работа. А вообще это третья тренировка за день. Готовлюсь как никогда, ведь нам предстоит сотворить историю», – написал Нурмагомедов под следующим фото:

Напомним, россиянин проведет бой с Фергюсоным 4 марта в рамках турнира UFC 209.

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